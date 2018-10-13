Maltepe Kaymakamlığı Açık Kapı Projesi'ni tanıttı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve devletle vatandaş arasındaki iletişimi artırmak, başvuruları sonuçlandırmayı hedef alan 'Açık Kapı' projesi' Maltepe'de tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığınca vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması, taleplerinin hızlı sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla 'Milletin Kapısı' sloganıyla faaliyete geçen 'Açık Kapı' projesi, Maltepe'de tanıtıldı. Maltepe Kaymakamlığı Fuaye Salonu'nda yapılan toplantıya Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, kaymakamlık personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Dallı, İçişleri Bakanlığının önderliğinde başlatılan 'Açık Kapı' projesini anlatarak, "Türkiye'deki tüm illerde ve ilçelerde bu hizmetimiz faaliyette. Bu hizmetle her türlü şikayeti bu arkadaşlara yapabilirsiniz. Başbakanlığa bağlı BİMER vardı, Cumhurbaşkanlığının CİMER'i vardı, buradaki o işlemi biraz daha kısa yoldan yapmak için kuruldu” dedi.

Vatandaşların kamu kurumlarında yaşadıkları sıkıntıları direk olarak bu proje kapsamında kurulan birimlere bildirebileceğini söyleyen Dallı, "Bu arkadaşlar vatandaşın müracaatlarını alıp sonuçlandırıp kendisine bilgi veriyorlar. Uyuşturucuyla ilgili mücadeleyi takip ediyorlar. Sistem 11 Haziran tarihinden bu yana faal ama gerekli tanıtımın yapılmadığını düşündük' 'şeklinde konuştu.

Tanıtıma gelen vatandaşlar hizmete giren 'Açık Kapı' projesinden memnun olduklarını söyledi.