Maltepe Kaymakamlığı’na atanan Meftun Dallı, göreve başladı

İçişleri Bakanlığı’nın son yayınlanan kararnamesiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yardımcılığı görevinden Maltepe Kaymakamlığı’na atanan Meftun Dallı, görevine başladı.

Maltepe Kaymakamı olarak göreve başlayan Dallı, “Dün itibariyle Maltepe Kaymakamlığı görevine başladım. Her şeyden önce milletimizin göz bebeği, dünyanın en kadim ve önemli şehirlerinden biri, şahsi kanaatimce birincisi olan İstanbul’umuzun bir ilçesinde kaymakamlık yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu, bunun şahsım ve ailem için büyük şeref olduğunu ifade etmek isterim. Burada kaldığım süre zarfında, ilçemizin değerli halkına bu şuurla hizmet etmeye var gücümle çalışacağım. Kapım ve gönlüm herkese açık olacak. Birlik ve beraberlik içinde, insanlarımızın problemlerini çözmek sıkıntılarını gidermek için azami gayreti göstereceğiz.Bu vesileyle kıymetli vatandaşlarımıza en derin saygı ve sevgilerimi arz ediyorum” diye konuştu.