Maltepe miting alanındaki 1 Mayıs çalışmaları havadan görüntülendi

Alana sahnenin kurulma işlemleri biterken, çalışmalar havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe miting alanında hazırlıklarda sona gelindi. Hazırlıklar sırasında meydana girişlere X-Ray cihazı yerleştirilirken, bariyerleri de miting alanına konulduğu görüldü. Öte yandan mitingin yapılacağı alana sahne kurma işlemi de tamamlandı. Binlerce kişinin katılacağı kutlamaların huzur ve barış içerisinde yapılması için güvenlik önlemleri de arttırıldı.

İstanbul Valiliği kutlamalarda 26 bin 174 personelin görev alacağını belirtirken, Maltepe Miting alanındaki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde bariyer ve X-Ray cihazlarının koyulduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca sahnenin de kurulduğu görülüyor.