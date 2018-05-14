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14 Mayıs 2018 13:20

Maltepe Ramazan’a hazır

Her sene geleneksel olarak düzenlediği Ramazan etkinlikleriyle göz dolduran Maltepe Belediyesi, bu sene de Ramazan’da dolu dolu bir program gerçekleştirecek.

Maltepe Ramazan’a hazır

14 Mayıs 2018 13:20

İlçe meydanında düzenlenecek “Hoş geldin Ramazan” etkinliğiyle başlayacak programlar kapsamında, 18 Mayıs-10 Haziran arası Hırka-i Şerif, Eyüp Sultan Camii, Hz. Yuşa ve Aziz Mahmud Hüdayi türbelerine inanç turları düzenlenecek.


Maltepe Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ı, yarın ilçe meydanında düzenlenecek “Hoş geldin Ramazan” etkinliğiyle karşılayacak. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katılacağı etkinlikte, musiki konseri verilerek mehteran gösterisi yapılacak, vatandaşlara şerbet ikram edilecek. Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerde, iftar öncesi ve sonrasında etkinlik gerçekleştirilecek. Mahallelerde kurulacak ’Sevgi Sofraları’nda açılacak oruçların ardından, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, orta oyunu, meddah ve illüzyon gösterileri sahnelenecek, semazenler ve çocuk semazenler eşliğinde, tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca palyaçolar eşliğinde yüz boyama, mendil atma gibi çocuk oyunları da oynanacak. Vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır ikram edilecek.



83 camide Ramazan temizliği


Ramazan boyunca Küçükyalı Evlendirme Dairesi’nde hemşeri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftarların da düzenleneceği etkinliklerde, camilerde de iftar verilecek. Belediye tarafından ayrıca, 18 Mayıs-10 Haziran arası Hırka-i Şerif, Eyüp Sultan Camii, Hz. Yuşa ve Aziz Mahmud Hüdayi türbelerine inanç turları düzenlenecek. Bu arada Ramazan öncesi, belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki 83 cami ve mescitte temizlik çalışması gerçekleştirildi.




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