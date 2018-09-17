Maltepe sanatın ilgi odağı oldu

İspanyol sanatçı Angel Peris Cuesta'nın Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki sergisini ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe'yi dünya sanatının ilgi odağı haline dönüştürdük” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul'daki ilk sergisini “Kağıda Nefes Veren An” adıyla TSKM'de açan, İspanyol sanatçı Angel Peris Cuesta'nın sergisini ziyaret etti. Çin Sanat Akademisi'nde yüksek lisans eğitimi alan ve doğu ile Avrupa sanatını, hassas yüzey olarak tanımladığı kağıda işleyerek yeniden keşfe çıkan sanatçının kağıt üzerine aktardığı çizgilerden oluşan eserlerine hayran kaldığını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

“İspanyol sanatçımız kalkmış buralara kadar gelip, eserlerini bizlere sergilemek istemiş. 4 buçuk yıldır her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanındaki çalışmalarımızla geldiğimiz bu nokta gurur verici. Maltepe'yi dünya sanatının ilgi odağı haline dönüştürdük. İspanya'dan, Çin'den, Almanya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan kısaca dünyanın her köşesinden önemli sanatçıların eserlerini, kültür merkezimizde Maltepelilerle buluşturduk. Bu sayede dünya sanatını Maltepelilerin ayağına getirirken, dünya çapındaki sanatçılara da bu toprakların kültürünü tanıtma imkanı buluyoruz. Bizim kültürümüzü tanıyan sanatçılar kültürümüzü eserlerine yansıtarak, dünya çapında yaygınlaşmasına katkı sunuyor. Anadolu kadının çağdaş yüzü olan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını taşıyan kültür merkezimizde böylesi bir kültürel kaynaşmaya vesile olduğumuz için hem mutluyuz, hem de gururluyuz.”

Başkan Kılıç'a teşekkür

Sergide, sanatçının Pekin'de başlayıp, İspanya'da devam ettiği “Yapraklar”, Avrupa kağıtlarını kullanarak İspanya'da tamamladığı projesi “Ayçiçekleri” ile Çin'de tamamladığı projesi “Mısır Tarlaları” ve “Kağıt Deneyleri” isimli 4 farklı projesi yer alıyor. Eserlerini, kağıt, mürekkep ve doğal pigmentler gibi geleneksel malzemelerle yürütülen çağdaş kavramların bir yansıması olarak tanımlayan İspanyol sanatçı Angel Peris Cuesta, “Başkan Ali Kılıç'a, Türkiye'de ilk kez açtığımız bu sergi için kültür merkezinin kapılarını bana açtığı için teşekkür ediyorum. Maltepe çok güzel bir yer. İstanbul çok güzel büyük ve kültürel zenginliği olan bir yer. Benim için çok farklı ve güzel bir deneyim oldu” diye konuştu.