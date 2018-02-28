Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongreleri Mart’ta başlıyor

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan kongrelere farklı ülkelerden öğrenciler katılacak.

Öğrencilerin akranlarıyla uluslararası boyutta bilgi bağlamında buluşmalarını amaçlayan Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongreleri 14 Mart’ta başlıyor. Konuşmacıların tümüyle öğrenciler olduğu kongrelere önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor, ana konuşmacıyı ve davetli konuşmacıları da yine öğrenciler belirliyor, kongrenin başkanı da öğrenci oluyor. Ayrıca, sektör deneyimi olanlar ana konuşmacı olarak davet ediliyor ve böylece, öğrencilerin sektörle de buluşması sağlanıyor. Meslek yüksekokulu kongrelere bu yıl ilk kez dahil oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gelen öğrenciler için gelenekselleştirdiği İstanbul’u tanımalarını sağlayacak gezileri bu sene de düzenleyecek.

İlk kongrede iki açılış konuşmacısı var

İlk kongre olan ENSAD’ın iki açılış konuşmacısı olacak. Selçuk Ilıkcan, kentselleşme ve teknolojinin kısa tarihçesinden ve bu iki konunun insanlığın devamı için en önemli iki konuya nasıl dönüştüğünden söz edecek. Doç. Dr Şadi Evren Şeker ise, Akıllı Sistemler: Akıllılığın Yeni Formu başlıklı konuşmasında, ateşin, tekerleğin icadından bugüne kadar zekânın akıllılığın evrimini anlatacak. ENSAD kongresinde 7 ülkeden (Cezayir, Filipinler, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Portekiz, Yunanistan) toplam 44 öğrenci bildiri sunacak. MEDNS kongresinde 9 ülkeden (Cezayir, Endonezya, Gana, Kazakistan, Makedonya, Türkiye, Somali, Ukrayna, Umman) 40 öğrenci bildiri sunarken, 24 öğrenci poster sunumu yapacak ve tüm kongrelerin dili İngilizce olacak.

Kongrelerin fakülteler birleştirilerek üç büyük kongre olarak yapılması planlandı

Bu yıla kadar fakülteler tarafından ayrı ayrı düzenlenen kongrelerin fakülteler birleştirilerek üç büyük kongre olarak yapılması planlandı. Mimarlık ve Mühendislik Kongresi, 14-15-16 Mart tarihlerinde yapılacak, kongrenin ana başlıkları: Akıllı Sistemler / Pasif Tasarım. Kongreyi düzenleyen gruplar: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu.

Tıp Bilimleri ve Hemşirelik Kongresi, 21-22-23 Mart tarihlerinde yapılacak, kongre başlıkları: Sağlıkta Multidisipliner Ekip Yaklaşımı. Kongreyi düzenleyen gruplar: Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu.

Güzel Sanatlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, 17-18-19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak, kongre başlıkları: 21. Yüzyılın Küresel Sorunları ve Çözüm Yolları. Kongreyi düzenleyen gruplar: Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu.

2013’ten bu yana kongrelerde bin 525 öğrenci buluştu

Kongrelere 2013 yılında 44 ülkeden 260 öğrenci, 2014’te 50 ülkeden 294 öğrenci, 2015’te 54 ülkeden 369 öğrenci, 2016’da 45 ülkeden 275 öğrenci, 2017’de ise 42 ülkeden 327 öğrenci olmak üzere toplamda bin 525 öğrenci katıldı.