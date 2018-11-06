Maltepe Üniversitesi'den uluslararası havacılık akademisi stratejik işbirliği

Yapılan açıklamada; havacılık sektöründe sadece Türk öğrencilerin değil, dünyanın her yerinden öğrencilerin ve aynı zamanda havacılık sektöründe çalışanların da katılabileceği bir eğitim merkezi kurulacak.

Toplantıda yapılan açıklamada; üniversiteyi havacılık eğitim merkezi haline getirmenin önemini vurgulayan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, havacılığın dört temel alanında, uçak bakım teknisyenliği, pilotluk, yer hizmetleri ve kabin hizmetleri alanında tamamen uluslararası olarak bir eğitim vermek istediklerini dile getirdi.

Cambridge ve Maltepe Üniversitesi sürekli eğitim merkezi olarak bir araya geldiklerini, Cambridge Uluslararası Havacılık Akademisini kurduklarını söyleyen Prof. Dr. Şahin Karasar, "Cambridge markası ile Maltepe markasını birleştirerek havacılık alanında dünyada emsal teşkil edebilecek bir yapıyı İstanbul merkezli olarak oluşturduk. Türkiye'de sivil havacılığın büyümesi, Türk Hava Yolları'nın eriştiği boyut açısından baktığınızda, İstanbul hakikaten bir havacılık merkezi haline geldi. Bizde bunu eğitim anlamında kullanmak ve dünyaya buradan eğitim hizmeti sunmak istiyoruz. Tabi hedef coğrafyamız iç pazarımız, Türkiye'nin pilot ihtiyacı olabilir, havacılığın diğer alanındaki iş gücü insan kaynağına ihtiyacı olabilir. Ortadoğu, Afrika kıtası ve Orta Asya ülkeleri özellikle. Çeşitli ülkelerin ulaştırma bakanları nezdinde, bu anlamda girişimlerimiz var. Üniversitemizde zaten havacılıkla ilgili program var. Bunların hepsi gerek ulusal otorite, gerek uluslararası otorite tarafından tanınmış programlar. Bu bakımdan rakiplerimize göre önde başladığımız bir yarış. En son IATA (International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)) alarak IATA tarafından tanınmış bir eğitim merkezi haline geldik. Bu kapsamda güçleri birleştirdik ve dünyaya eğitim pazarlama noktasında iddialı bir merkez haline geldik. Havacılığın dört temel alanında; uçak bakım teknisyenliği, pilotluk, yer hizmetleri ve kabin hizmetleri alanında tamamen uluslararası olarak bir eğitim vermek, üniversitemizi havacılık eğitim merkezi haline getirmek.bu aşamaya da çok yaklaşmış durumundayız. Bu sadece bizim başarımız değil, son on yıldaki Türk havacılığın gelişimi; Türk Hava Yolları'nın her yıl artarak büyümesi, gerek filosu, gerek insan kaynakları, gerek uçtuğu noktalar açısından. Bunların bizim üzerimizde çok önemli bir motivasyon gücü var" açıklamalarında bulundu.

"Maltepe Üniversitesi bugün havacılık sektöründe ciddi bir ihtiyacı boşluğu doldurmaya yönelik bir çaba içerisinde"

Havacılık sektöründe yıllardır faaliyette bulunan Maltepe Üniversitesi'nin, Türkiye'deki potansiyeli kullanabilmek için, merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge International Aviation Academy ile bir antlaşmaya imza attığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Muhittin Hasan Uncular, "Havacılık işinde yer alacak gençleri farklı alanlarda, havacılık eğitiminde, eğitebilmek için güçlerini birleştirme yolunda bir stratejik ortaklığa başlamış oldular. Burada hedeflenen sadece havacılık bölümü öğrencileri değil, havacılık sektöründe sektörün içine girmeye çalışan ve şuanda sektörde bulunan kişilerinde eğitilmesine yönelik bir işbirliği gerçekleştirildi. Amaçlanan diğer bir hedefte uçuş eğitim okullarının hayata geçmiş olması. Bu tarz çalışmaların sektördeki ihtiyacı karşılama adına daha da önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. Maltepe Üniversitesi bugün havacılık sektöründe ciddi bir ihtiyacı boşluğu doldurmaya yönelik bir çaba içerisinde. Bu kapsamda uluslararası, işbirliklerine önem vermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini sadece üniversitemiz bünyesinde değil ülkemizin ve Avrupa‘nın farklı ülkelerden öğrencilerinde katılımıyla göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.