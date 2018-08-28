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28 Ağustos 2018 11:51

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Maltepe Belediyesi’nin iki ay sürecek “Zafer’den Cumhuriyet’e” etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Edip Akbayram konseriyle başlayacak.

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

28 Ağustos 2018 11:51


Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kazanılan milli mücadelenin 96. yıldönümünde Maltepe Belediyesi, görkemli bir kutlamaya imza atıyor. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 20.00’da Maltepe Belediyesi önünde buluşacak olan vatandaşlar, bayraklar ve meşalelerle Maltepe Meydanı’na yürüyecek. Meydanda ise ünlü sanatçı Edip Akbayram konser verecek.



Zafer’den Cumhuriyet’e


30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği ile Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek ve 29 Ekim’e kadar sürecek, Cumhuriyet Benim Festivali de start almış olacak. Geçen yıl, Türkiye’de ilk kez Cumhuriyet’in kuruluşunu bir ay boyunca süren etkinliklerle kutlayan Maltepe Belediyesi, bu yıl coşkuyu ikiye katlamaya hazırlanıyor. Festival coşkusunu 18 mahallede sokaklara ve okullara taşıyacak olan belediye, uluslararası kültür şölenleri, açık hava sinema günleri, Cumhuriyet panayırı, Cumhuriyet sohbetleri, konserler, tiyatrolar ve sergiler düzenleyecek.



Dolu dolu bir festival


Belediyesi bünyesindeki Maltepe Belediyesi Tiyatrosu, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, okullarda ve parklarda sanatı müziği ve tiyatroyu halkla buluşturmayı hedeflerken, tarihi Beşçeşmeler Meydanı da, kültür şenliklerine ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Cumhuriyet Sohbetleri’nde, Türkiye’nin önemli yazarları, sanatçıları, gazetecileri ve oyuncuları Maltepelilerle buluşacak.



“Cumhuriyeti yaşatacağız”


60 gün sürecek festivale büyük bir özveri ile hazırlandıklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Türkiye’nin her yerinde çok farklı festivaller yapılıyor. Biz Maltepe’de fikri hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek amacıyla, Cumhuriyet festivali yapmak istedik. Cumhuriyetimizin ilkelerini, kazanımlarını, faziletini nesiller boyunca yaşatmak için geçen yıl ilk defa bir ay boyunca gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Benim Festivali’ni, bu yıl Zafer Bayramı’ndan Cumhuriyet Bayramı’na kadar sürecek 60 günlük büyük bir serüvene dönüştürdük” diye konuştu.




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