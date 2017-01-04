Maltepe’de 1 yılda 4 milyon kilogram atık toplandı

Maltepe Belediyesi, ambalaj, elektronik, cam, pil, yağ ve tekstil olmak üzere 6 farklı türde atıktan 2016 yılında 4 milyon 46 bin 895 kilogram toplarken, 167 binada asbest denetimi gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ilçe genelinde 4 milyon 46 bin 895 kilogram atık topladı. Atıkların 2 milyon 949 bin 52 kilogramını ambalaj atıkları, 853 bin 569 kilogramını atık camlar, 17 bin 945 kilogramını elektronik atıklar, 2 bin 865 kilogramını atık piller, 166 bin 872 kilogramını atık yağlar ve 56 bin 592 kilogramını tekstil atıkları oluşturdu. Ayrıca 260 bin 547 metreküp hafriyat atığı da toplandı.



1 yılda 96 ton giysi

Çevre Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca 331 noktada gürültü, 185 noktada hava kirliliği denetimi yaptı. 36 noktada elektromanyetik kirlilik ölçümü yapan ekipler, 167 binada tehlikeli bir madde olan ve insan sağlığına yönelik zararları bilinen asbestin denetimini de gerçekleştirdi. Canlı müzik yapan 20 işletme denetlenirken, 470 öğrenciye de geri dönüşüm konusunda eğitim verildi. Ayrıca giysi kumbaralarının sayısı da sene içerisinde 112’ye çıkartılıp, 96 ton giysi toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



"2016’da 2 proje öne çıktı"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "2016 yılı içerisinde, 2 projeye müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla imza attık. Bunlarda ilki çok büyük ilgi gören giysi kumbaraları projemizdi. Yıl içerisinde 96 ton giysi toplayarak, ihtiyaç sahiplerine çeşitli kurumlar vasıtasıyla ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkincisiyse binalarda gizli tehlike olarak görülen asbestin, yıkım öncesinde binalardan arındırılmasıydı. İlçemizde çok eski binalar var ve biz de halk sağlığını bu noktada düşünüyoruz. Sene içerisinde 167 binada asbest denetimi yaptık" dedi.