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Maltepe'de 15 bin kişiye lokma ve kandil simidi

Maltepe Belediyesi, Hz.

Muhammed'in dünyaya geldiği, rahmet ve bereket günü olarak kabul edilen Mevlit Kandili'nde, yaklaşık 15 bin kişiye lokma ve kandil simidi dağıttı.


Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya geldiği, rahmet ve bereket günü Mevlit Kandili Maltepe'de dualarla karşılandı. Başta Maltepe Merkez Camii olmak üzere birçok camide dualar edilirken, belediyeye bağlı İnanç Hizmetleri birimi de cami çıkışında 9 bin kişiye kandil simidi, 5 bin kişiye de lokma dağıttı. Vatandaşlar da bu hizmetten ötürü Belediye Başkanı Ali Kılıç'a ve belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.


Günün anlam ve önemine ilişkin bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği bu rahmet ve bereket gününde, Maltepe Meydanı'nda lokmamızı paylaşıyor, hemşerilerimizin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyoruz. Elleri Sema'ya açılan tüm yüreklerin duaları Hak katında kabul olsun” dedi.

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