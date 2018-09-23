Maltepe'de 25 bin kişiye aşure dağıtıldı

Maltepe Meydanı'ndaki buluşmada farklı inançların temsilcileri birlikte aşure dağıtarak kardeşlik mesajı verdi.

Maltepe Belediyesi, Muharrem ayının 13. gününde Gülensu Mahallesi Heykel Meydanı, Zümrütevler Mahallesi, Küçükyalı Mahallesi ve Maltepe Meydanı olmak üzere dört farklı noktada dev aşure kazanları kurdu. 25 bin kişiye aşure ikramında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da vatandaşlara elleriyle aşure dağıttı. Maltepe Meydanı'ndaki buluşmada ise Kılıç'ın davetiyle farklı inançların temsilcileri bir araya geldi. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Pastorü Carlos Madrigal, Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz, ilahiyatçı Prof. Dr. İlyas Üzüm, ilahiyatçı Yazar Dr. Arif Aslan, Sosyolog Prof. Dr. Şükrü Aslan, Alevi dedeleri, STK başkanları, mahalle muhtarları, amatör spor kulübü başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kardeşlik ve hoşgörü mesajı vererek vatandaşlara hep birlikte aşure dağıttı.

“Dört ayrı mahallemizde yaklaşık 4,5 saattir sürekli aşure dağıtıyoruz”

Dört ayrı mahallede aşure dağıtıklarını belirten Başkan Kılıç, “Maltepe'de farklı bir uygulama yaptık. Dört ayrı mahallemizde yaklaşık 4,5 saattir sürekli aşure dağıtıyoruz. Aşure birliğimizin, beraberliğimizin sembolü olsun istiyoruz. Burada amaç birbirini ayrıştırmak değil. Tam tersine insanların bir araya gelebildiği, sevginin harmanlandığı bir Maltepe yaşatmak istiyoruz. Bugün müthiş bir ilgi var. Katılan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin” dedi.