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19 Haziran 2017 10:10

Maltepe’de Ahmet Özhan coşkusu

Maltepe Sahilindeki Ramazan Etkinlik Alanında sahne alan Türk Sanat ve Tasavvuf müziğinin önemli ismi Ahmet Özhan, yağmurlu havada verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Maltepe’de Ahmet Özhan coşkusu

19 Haziran 2017 10:10


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe, Yenikapı ve Beyazıt Meydanına kurduğu Ramazan Etkinlik alanında düzenlediği konserlerle ilahi, Türk Sanat ve Tasavvuf müziğinin güçlü isimlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Maltepe Sahiline kurulan Ramazan Etkinlik Alanında dün akşam tasavvuf müziğinin önemli ismi Ahmet Özhan sahne aldı. Teravih Namazı sonrasında yoğun yağmur yağışı altında başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların şemsiyeler ve yağmurluklarla izlediği konserde ünlü sanatçı eserleriyle hayranlarının kulaklarındaki pası sildi. Ramazan ayının manevi iklimine uygun birbirinden güzel ilahi ve tasavvuf müziklerini seslendiren Ahmet Özhan, vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı. Konserde vatandaşlar yer yer ünlü sanatçıya eşlik ederken bazı vatandaşlar ise konseri telefonlarına kaydetti. Yaklaşık bir saat sahnede kalarak ilahi ve tasavvuf müziği eserlerini seslendiren Ahmet Özhan vatandaşlardan tam not aldı.


Ramazan etkinlik alanını çok beğendiğini söyleyen Ersin Meyingeş, “Ramazan etkinlik alanını gezdim gayet iyi ve güzel. İnsanların toplumsal alan olarak kaynaşması ve eski Ramazanları hatırlatmaya çalışmaları çok güzel olmuş. Ahmet Özhan’ı kişilik olarak çok seviyoruz ve dinlemeye geldik. İnsanın gönlünde sevgi olduktan sonra yağmur çamur fark etmiyor. Önemli olan insanların bir araya gelip bir şeyleri paylaşmasıdır” dedi.


Ramazan etkinliklerini heyecanla beklediklerini söyleyen Mevlüt Akkoç, “Biz her sene bu organizasyonları dört gözle bekliyoruz. Bu etkinlikleri başka mecralarda bulamadığımız için sevinçle mutlulukla katılım gösteriyoruz. Yağmur rahmettir daha bir haz alıyoruz. Bu etkinlikler bize Ramazan ayının ne kadar özel bir ay olduğunu bu etkinlikler gösteriyor.




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