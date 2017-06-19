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19 Haziran 2017 11:22

Maltepe’de asbeste geçit yok

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Maltepe’de asbeste geçit yok

19 Haziran 2017 11:22

5 yıl içerisinde 881 binada asbest denetimi gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, bu binaların 182’sinde asbest tespit etti.


Binalara, asbestten arındırılması sonrası yıkım ruhsatı verildi. İstanbul’un ilk asbest söküm uzmanı belediyesi unvanına sahip Maltepe Belediyesi, 2016 Mart ayında başlattığı asbest denetimlerinde bugüne kadar 881 binada denetim gerçekleştirdi. Bu binaların 182’sinde asbest tespit eden ekipler, gerekli yıkım ruhsatlarını, asbest arındırıldıktan sonra verdi. Asbest çalışmaları hakkında bilgi veren Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün koyduğu kurallara da dikkat ettiklerini ifade ederek, söküm işlemlerinde kişisel koruyucular ile denetimlerin gerçekleştirildiğini vurguladı.


Asbest Nedir?


Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral olan asbest; halk arasında toprak, gök toprak ve çelpek gibi isimlerle biliniyor. Kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan bu madde, kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde görülüyor.




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