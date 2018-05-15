Maltepe’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl parkı açıldı

Parkı” ismini verdi.Parkın açılış töreninde konuşan Azerbaycan Türkiye Büyük Elçisi Hazar İbrahim, " Bu sadece dostluğun değil kardeşliğin sembolüdür" derken , Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, " Önemli bir tarihte parkın açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan’ın 100’üncü kuruluş yıldönümünde, Maltepe Belediye Meclisi tarafından anlamlı bir karar alındı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü ve Azeri halkının önderi Haydar Aliyev’in 95’inci doğum günü dolayısıyla, CHP Maltepe Belediye Meclisi grubu tarafından verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Başıbüyük Mahallesi Dinçerler Sokak’ta bulunan parkın adı, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100’üncü Yıl Parkı” olarak değiştirildi.

Başıbüyük’te bulunan parkın açılışına Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycanlı milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile çok sayıda Maltepeli katıldı.

“Bu sadece dostluğun değil kardeşliğin bir sembolüdür”

Açılıştan konuşma yapan Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim; “Bu sadece dostluğun değil kardeşliğin bir sembolüdür. Çünkü Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. yılı. 100 yıl önce Azerbaycan ve Türkiye birbirine kardeş elini uzattılar. O zaman Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurma mücadelesine Türkiye çok büyük bir destek gösterdi. O zaman Nuri Paşa’nın ordusu geldi, Kafkas ordusu geldi. Aynı zamanda Türkiye Kurtuluş Savaşı zamanı Azerbaycan’dan gönüllüler geldiler. Savaştılar Türkiye’nin kurtuluşu için önemli işler gördüler. Bugün de baksanız 100 yıl geçip 100 yıldan sonra Azerbaycan ve Türkiye birbirlerine sadıklar, yine kardeş elini uzatırlar” dedi.

“Yaklaşık 5 dönüm arazı üzerinde Azerbaycan 100. Yüzüncü yıl parkı açtık”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; “Biraz geç kalınmak ile beraber önemli bir tarihte parkın açılışını yapıyoruz. Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde Azerbaycan 100. Yüzüncü yıl parkı açtık. Aynı zamanda rahmetli Haydar Aliyev’in de doğum günü dolayısıyla ikisini bütünleştirdik. Bizim için çok anlamlı bir park açılışı. Çünkü burada önümüzdeki aylardan itibaren Azerbaycanlı sanatçılar, heykeltıraşlar bizzat gelip eserlerini burada kendileri yapacaklar. Ve her defasında bir yarışma sonrasında ortaya çıkan eserleri burada sergilemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.