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12 Haziran 2018 15:08

Maltepe’de bayram öncesi sıkı denetim

Ramazan bayramı öncesi gıda denetimlerini sıklaştıran Maltepe Belediyesi’ne bağlı ekipler, 120 işletmeyi denetledi.

Maltepe’de bayram öncesi sıkı denetim

12 Haziran 2018 15:08


Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde 120 gıda işletmesine yönelik denetimlerde, 4 işletmeye ceza kesildi.


Belediye ekipleri, ilgili işletmelere, eksikliklerini tamamlaması için ek süre verirken, denetimlerin Ramazan bayramı öncesi ve sırasında da devam edeceği ifade edildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşların sağlığıyla ilgili konularda asla taviz vermeyeceklerini ifade ederek, “Halkımızın sağlığı temel önceliğimiz. Bu kapsamda, rutin olarak sürdürdüğümüz çalışmaları Ramazan ayında daha da sıklaştırdık. Ramazan Bayramı öncesi ve sırasında da bu denetimlere ara vermeksizin devam edeceğiz. Her şey Maltepeliler için” dedi.




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