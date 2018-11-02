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Maltepe'de “Çocuk Meclisi” kuruluyor

Maltepe Belediyesi, ilçe meclisinde çocuk meclisi oluşturacak.

Kreşlerde eğitim gören çocuklar başta olmak üzere 50'ye yakın çocuğun katılacağı “Çocuk Meclisi”nde, 1959 yılında 10 ülkeyi içeren Çocuk Hakları Bildirgesi madde madde okunarak oylanacak.


Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ve çocukların velilerinin de yer alacağı mecliste, seçilen grup başkan vekili tarafından, belediyenin 4.5 yıl içerisinde yaptığı hizmetler de anlatılacak. Soru önergelerinin de verileceği meclis sonrası, Belediye Başkanı Ali Kılıç'a, “Çocuk Hakları Bildirgesi”nin maketi hediye edilecek ve bildirge imzalanacak.

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