Maltepe'de çocuklar için tiyatro dolu günler başladı

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yeni kültür-sanat sezonunda çocuklar için birbirinden renkli, eğlendirici ve eğitici oyunlar gösterime girdi.

Sezonun ilk oyununda Mavi Kumpanya oyuncuları “Dev Kalenin Ardındaki Çocuk” isimli oyunu sahneledi. Oyunda, sporu ve spor yapmayı çok seven Eray'ın babasıyla ilk kez hentbol müsabakasına gittiği gün yaşadıkları anlatıldı. Dev bir sahada dev bir kalenin ardında maç izleyen Eray'ın sahadan fırlayarak kucağına gelen topu almasıyla birlikte yaşadığı büyük sürprizi minik izleyiciler ilgiyle izledi. Oyunda rol alan Gürcan Ali Gül, Dilara Gülbay, Burak Kirpik, İlknur Koçak sahne performanslarıyla minik izleyicilerin beğenisini topladı.