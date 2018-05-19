Maltepe’de coşkulu 19 Mayıs yürüyüşü

Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yer aldığı yürüyüşe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Maltepe’de de Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayan yürüyüşe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra genciyle yaşlısıyla her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Fener Alayı yürüyüşü yapan vatandaşların yaktığı meşaleler sokakları ışıl ışıl yaptı. Yürüyüş sırasında evlerinde olan vatandaşlar da balkonlarından ve camlarından alkış tutarak yürüyüşe destek verdi. Başkan Kılıç ve vatandaşların “Gençlik Geleceğimizdir” pankartı taşıyarak ilerlediği yürüyüş Maltepe Meydanı’nda sona erdi. Meydanda vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Meşalelerle aydınlanan sokaklarda Atatürk posterleri açılırken vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Maltepe’den 81 ile saygılarımızı sevgilerimizi yolluyoruz”

Yüreğinde Mustafa Kemal Atatürk sevgisi olan herkesin kutlamalara büyük bir coşkuyla katıldığını ve 19 Mayıs’ı coşku içinde kutladığını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Her yıl 19 Mayıs’ta tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da yola çıktığı gibi Maltepe’de insanlar yola çıkıyor. Cumhuriyete sahip çıkmak adına bütün ülkeye, Maltepe’den 81 ile saygılarımızı sevgilerimizi yolluyoruz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır, Cumhuriyet gençlerindir” dedi.

Maltepe’de gerçekleşen coşkulu yürüyüşe katılan bir vatandaş, “Yürüyüşe katılmak çok güzel bir duygu konuşamıyorum sevincimden heyecanımdan harika, sözlere kelimelere sığdıramıyorum” diye konuştu.

Her yaştan vatandaşın yürüyüşe katılmasının gurur verici olduğunu belirten bir vatandaş, “Çok mutluyum gençlik, gençliğimiz için buradayız, böyle devam edeceğiz. Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.