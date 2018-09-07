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07 Eylül 2018 09:50

Maltepe’de denize düşen helikopterin enkaz arama çalışmaları,havadan görüntülendi

Maltepe’de denize düşen, helikopterin enkaz arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı.

Maltepe’de denize düşen helikopterin enkaz arama çalışmaları,havadan görüntülendi

07 Eylül 2018 09:50

Sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri ve özel kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.


Bostancı sahilinde dün denize düşen, helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Bostancı iskelesinin açıklarına düşen helikopterde, iş adamı Halil Ünver hayatını kaybederken, helikopter pilotu İsmet Özgür ise yaralanmıştı. Bölgede Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ekiplerinin enkaz arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarında başladı. Balık adamlar denizin dibinde aramalarını sürdürürken, yapılan arama çalışmalarda havadan görüntülendi.Görüntülerde sahil güvenlik botunun bölgede yaptığı incelemeler görülüyor.




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