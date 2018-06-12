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12 Haziran 2018 13:34

Maltepe’de ebru öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Maltepe Belediyesi Prof.

Maltepe’de ebru öğrencilerinden yıl sonu sergisi

12 Haziran 2018 13:34

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Yeşim Özer Çamdal sanat atölyesinin, geleneksel Türk el sanatlarından ebru ve tezhip eserlerine yer verilen yıl sonu karma sergisine kapılarını açtı.


Sergide ebru sanatçısı Yeşim Özer Çamdal’ın, Maltepe’de çalışmalarına devam eden atölyesindeki 15 öğrencisinin 30 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ebru sanatının UNESCO tarafından koruma altına alındığını ve dünyanın ortak mirası kabul edildiğini ifade eden Çamdal, “Sergide 8 yaşındaki öğrencilerimin de ebru çalışmaları bulunuyor. Bu öğrencilerim gelecek yıl tasarıma başlayacaklar. Özellikle çocukların, genç kuşakların bu sanatı öğrenmelerinin kendilerine ve ebru sanatının gelişimine çok şey kazandıracağını düşünüyorum” dedi.


Sergi, 13 Haziran’a kadar Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak.




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