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21 Haziran 2018 12:13

Maltepe’de engelliler sandıklara ücretsiz taşınacak

Pazar günü yapılacak seçimlerde, Maltepe’de yaşayan engelli vatandaşlar gün boyu sandıklara ücretsiz taşınacak.

Maltepe’de engelliler sandıklara ücretsiz taşınacak

21 Haziran 2018 12:13


Maltepe Belediyesi, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimler için örnek bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Belediye, engelli vatandaşların sandığa kolayca ulaşması için gün boyu ücretsiz taşıma hizmeti sunacak. Dileyen vatandaşlar 0216 399 89 08 ve 2016 458 99 99 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşarak, ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.


Her seçimde sundukları hizmeti 24 Haziran günü de sunacaklarını vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; “Oy kullanmak bir vatandaşlık hakkıdır. Halkımızın bu görevi yerine getirebilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hayattaki tüm engelleri kaldırmak için canla başla çalışan bir belediye olarak seçim günü de engelli dostlarımızın oy kullanabilmesi için çalışacağız” dedi.




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