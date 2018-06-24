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24 Haziran 2018 16:13

Maltepe’de engelliler ve yaşlılar sandıklara taşındı

Maltepeli engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar gün boyu sandıklara ücretsiz taşındı.

Maltepe’de engelliler ve yaşlılar sandıklara taşındı

24 Haziran 2018 16:13


Maltepe Belediyesi, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve yaşlılara ücretsiz servis desteği sundu. Gün boyu yaklaşık 600 Maltepeli seçimlerde oy kullanacağı okullara taşındı.


Her seçimde sundukları hizmeti bu sene de sunduklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Oy kullanmak bir vatandaşlık hakkıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu temel hakkı çeşitli nedenlerden ötürü kullanamayacak durumda olan herkese elimizi uzattık ve canla başla, yoğun bir biçimde çalışarak ortalama 600 vatandaşımızı oy kullanacakları okullara taşıdık. Hayattaki engelleri kaldırdığımız için mutluyuz. Seçim sonuçları, şimdiden herkese hayırlı olsun” dedi.




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