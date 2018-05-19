Maltepe’de final coşkusu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, maçı sarı lacivertli taraftarlarla birlikte izledi. Fenerbahçe’nin finale kalmasıyla, meşaleler yakan taraftarlar büyük bir sevinç yaşandı.

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague Final Four mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 76-67 mağlup etti. Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Final Four’da üst üste 3. kez finale çıkmayı başardı. Maltepe Belediyesi ise Yalı mahallesi açık basketbol sahasında kurduğu dev ekran ile Final Four coşkusunu sokağa taşıdı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte Zalgiris maçını dev ekranda izledi.

Finalde yine aynı yerde

Maçın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe Doğuş’un üst üste üçüncü kez finale yükselmesini Maltepeliler, meşalelerle ve marşlarla kutladı. Taraftarlara müjdeyi ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç verdi. Kılıç, “Final maçında da yine aynı yerdeyiz. Kupa coşkusunu Maltepe’de hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Final maçı 20 Mayıs Pazar günü oynanacak.