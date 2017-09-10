Maltepe’de Gagavuzlar, halk oyunlarıyla büyüledi

Birbirinden renkli ve coşkulu danslarıyla Maltepelilerin içini ısıtan Gagavuzlar’ın gecesinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Birbirimize dokunduğumuzda, dostluk elimizi uzattığımızda, aramızda farkın olmadığını da gördük. Hoş geldiniz Türk kardeşlerim” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali, Gagavuzya’nın sahne aldığı geceyle coşku içerisinde devam etti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başkan Yardımcısı Canan Döner’in katıldığı festivalde, Gagavuzya Dışişleri Bakanı Vitaly Vlah, Moldova Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Dna Maria Filimon, Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov, Gagavuzya Dış ilişkiler Türkiye ve AB Birimi Koordinatörü Tatiyana Çelebi, Kültür Bakanı Yardımcısı Alexei Karaterzi, Gagavuzya Başkanı İdare İşler Müdürlügü Medya Koordinatörü Georgy Yalanjı ve Türk Halkları Konseyi Genel Başkanı Mahmut Oral ve duayen gazeteci Yalçın Bayer katıldı.

“Türk örf adetlerini korudular”

Gecenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Gagavuzya’dan, uzak yerlerden bize elini uzatarak, kilometrelerce yolu kat ederek Maltepe’ye konuk olmak için gelen bütün sanatçılara, siyasetçilere hoş geldiniz diyoruz. Hep diyoruz ya, doğduğumuz yeri belirleme şansımız yok. İşte bu Gagavuzyalı kardeşlerimizin, yaklaşık 1000 yıl önce, bir kısmı Anadolu’ya gelirken, bir kısmı da Balkanlara gitti ve orada Oğuz Türkçesi’ni asırlarca muhafaza etti. Onlar nereye gittilerse Türk dilini, Türk örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerimizi her tarafa taşıyarak, Türk insanının onur abidesi oldular. Kendilerini şükran ve takdirle anıyoruz” dedi.

Gecenin sonunda ise Gagavuz Türkleri, kendi kültürüne göre hazırladıkları iki adet hediyeyi Maltepe Belediye Başkanı Alı Kılıç’a takdim etti.