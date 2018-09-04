Maltepe’de “Hayat Sahne” olacak

“Hayat Sahnede” sloganıyla Maltepe Belediyesi tarafından, birincisi düzenlenecek olan festivalle sanatseverler, tiyatroya doyacak.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan ve Ukrayna’dan tiyatro toplulukları ile Aydın, Ayvalık, Amasra, Bitlis, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Menemen, Samsun, Urla’dan toplam 23 tiyatro ekibini bir araya getirecek. “Hayat Sahnede” sloganıyla gerçekleştirilecek olan festival kapsamında, 12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında ilçenin pek çok farklı noktasında oyunlar sergilenecek. Festivalde 11 yetişkin, 9 çocuk tiyatro ve 3 sokak oyunu gösterimi yapılacak. Gösterimler, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Bağlarbaşı pazar yeri, Büyükbakkalköy Meydanı, Beşçeşmeler Meydanı, Adnan Kahveci Parkı ve Başıbüyük Stadyumu’nda yapılacak.

Usta oyunculara ödül verilecek

12 Eylül Çarşamba günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun, “Güneş Kasabası Sirki” adlı çocuk oyunu ve Ayvalık Sanat Fabrikası’nın “Petrol ve Sinekler” isimli oyunuyla başlayacak olan festival programı kapsamında, 15 Eylül Cumartesi saat:19.00’da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde usta sanatçılara “Emek Ödülleri” verilecek. Ödül töreninin ardından, ödül alan sanatçılar ile tiyatro ekipleri kortejler halinde Maltepe Meydanı’ndan,Beşçeşmeler Meydanı’na yürüyüş düzenleyecek. Burada ise Anadolu Rock müziğin sevilen isimleri Moğollar grubundan Taner Öngür, Serap Yağız ve Kemal Küçükbakkal konser verecek. Festival, 16 Eylül Pazar günü sahnelenecek oyunların ardından sona erecek.