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13 Eylül 2017 14:30

Maltepe’de kaçak sigara operasyonu

Maltepe’de kaçak sigara dağıtımı yapıldığı tespit edilen bir depoya polis ekipleri operasyon düzenlendi.

Maltepe’de kaçak sigara operasyonu

13 Eylül 2017 14:30

Operasyonda, piyasa değeri 80 bin TL olan değişik markalarda toplam 7 bin 645 paket kaçak sigara ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe’de bulunan bir depodan kaçak sigara dağıtımı yapıldığı yönünde bilgi edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 80 bin TL olan değişik markalarda toplam 7 bin 645 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan İ.S. ve Ö.Y. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.




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