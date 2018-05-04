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04 Mayıs 2018 10:39

Maltepe’de korolar geçidi

Kültür ve sanatın yeni merkezi olan Maltepe, 6 Mayıs’a kadar sürecek olan “6.

Maltepe’de korolar geçidi

04 Mayıs 2018 10:39

Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali”ne ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen, 21 ilden 104 koronun ve onur bestecisiSaip Egüz’ün katılımıyla gerçekleştirilen festivalin ilk günü, büyük ilgi gördü.


Maltepe Belediyesi, Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (Sansev) ile bu yıl 6’ncısını düzenlediği, İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Festival, Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu’nun sahne almasıyla başladı. Ardından 13 yıl önce kurulan ve 2016 yılında Sansev’de şarkı yorumlama kategorisinde başarı ödülünü alan “Yeni Nesil Korosu” sahne aldı. Fransızca, Arapça ve Hintçe dillerinde şarkılar söyleyen koro, onur bestecisi Saip Egüz’ün ‘Keklik’ şarkısını seslendirmesinin ardından, büyük alkış topladı. 6 Mayıs Pazar günü sona erecek festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından korolar sahne alacak.


Sansev Eş Başkanı ve IDOB Solist sanatçısı Müjgan Özçay, “Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz böylesine kapsamlı bir festivali, büyük firmaların desteği olmadan gerçekleştirebiliyor olmak gurur ve onur verici bir duygu. Zoru sevdiğimiz için kolay pes etmek gibi bir huyumuz yoktur. Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın verdikleri destek, bu yüzden çok anlamlı ve kıymetli. Buraya katılan koroların amacı, emeklerinin karşılığını almaktır. Biz de onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Onların mutluluğu bizim yorgunluklarımızı alıp götürüyor” dedi.




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