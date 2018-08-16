Maltepe’de kurban denetimi

Kurban nakil belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve hayvanların kulak küpeleri, uzman veteriner hekimlerce tek tek kontrol edilirken, halk da kurban seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, 1 veteriner hekim, 1 gıda mühendisi, 1 zabıta ve 2 kurban yakalama timinden oluşan 5 kişilik bir ekiple, kurban satış ve kesim yerlerini denetime çıktı. Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe İlçe Müftülüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi tarafından oluşturulan Maltepe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca belirlenen 23 kurban kesim ve 4 kurban satış alanında denetleme yapan ekipler, ağırlıklı olarak Sivas, Tokat, Çankırı, Erzincan, Samsun, Eskişehir ve Bayburt’tan getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların sağlık noktasında sorunu olup olmadığını denetledi. Daha sonra ekipler, satıcıların kurban nakil ve dezenfeksiyon belgelerini kontrol etti.

Kurbanlık alacaklara uyarı

Kaçan kurbanların yakalanmasına kadar bir dizi hizmet yürütecek ekipler, ilçedeki büyükbaş kurban satışlarının yüzde 80 oranında yapıldığını belirtirken, bayramla birlikte küçükbaş satışlarının da hareketleneceğini belirtti. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar ile damızlık hayvanlar, yüksek ateşi olan ve çok genç olan hayvanların satışının asla yapılamayacağını ve vatandaşların da bu türden hayvanlarısatın almamaları gerektiğini söyleyen ekipler şu uyarılarda bulundu: “Satın alacağınız hayvanların kılları karışık ve mat olmamalı, hayvanlar çevreye duyarlı ve bakışları canlı olmalı, hayvanların salya veya ağız akıntısı olmamalı ve hayvanların pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı.”

370 kişilik ekip göreve hazır

370 kişilik bir kadroyla Kurban Bayramı boyunca sahada olacak ekipler, kaçan kurbanların yakalanması, kaçak kesimlerin önlenmesi, kesim alanlarının denetlenmesi, temizlenmesi, atıkların toplanması, hijyen denetimi gibi çalışmalar yürütecek. Belediye bünyesinde kurulacak Kriz Masası’na vatandaşlardan gelen ihbarlara, belirlenen alanlar dışındaki kurban kesimlerine, damızlık hayvanların kesimine ise anında müdahale edilecek. Vatandaşlar, 0216 458 99 99 numaralı telefondan Kurban Bayramı boyunca ekiplere ulaşabilecek.