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18 Mayıs 2018 09:59

Maltepe’de minik öğrencilere izci eğitimi

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde, izci eğitimi verildi.

Maltepe’de minik öğrencilere izci eğitimi

18 Mayıs 2018 09:59

Minik öğrenciler, kreş bahçesinde kurulan temsili kampta, izciliğin temel kurallarını öğrendi.


Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Yüzevler Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma olarak tanımlanan izciliğin temel kurallarını öğrendi. Kendini, çevresini ve doğayı seven bireyler yetiştirme felsefesiyle eğitim veren kreşe konuk olan Çam Koleji İzci Takımı, minik öğrencilere izcilik ruhunu aşıladı. İlkokul öğrencilerinden oluşan izci ekibi, çadır kurma, ateş yakma gibi kamp hayatına dair bilgileri aktardı. Kreş bahçesinde kurulan temsili izci kampında, Maltepeli minikler eğlenceli dakikalar geçirdi. İzci yeminini öğrenen kreş öğrencileri, izci marşlarını da hep bir ağızdan söyledi.




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