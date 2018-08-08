Maltepe’de nikah bereketi

08.2018’de nikâhlarını kıydırmak isteyen çiftler, belediyenin evlendirme dairesine akın etti.

Maltepe Belediyesi Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Nikah Salonları bugün,renkli anlara sahne oldu. 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, hafta içi günde ortalama 4 nikâha ev sahipliği yapan evlendirme dairesini doldurdu. Nikâh sayısı 5 kat artarak, 20’ye ulaştı. Törenlerde nikâh memuru, günün anlam ve önemine yönelik esprili konuşmasıyla ortamı yumuşatarak, çiftlerin heyecanına ortak oldu. Evlenen çiftlerden Burhan Eryılmaz-Havva Özlem Çiçek çifti, uğurlu sayılarının 8 olduğunu belirterek, bu tarihi özellikle tercih ettiklerini söylerken, Süleyman Ayten-Habibe Atalay çifti de, hem Ayten’in doğum günü olması, hem de tarihin uyumu nedeniyle bugünü seçtiklerini belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, “08.08.2018 tarihini,nikahlarını kıymak için tercih eden tüm çiftlerimizi tebrik ediyorum. Nikah dairemiz yoğun bir güne ev sahipliği yaptı. Kendileri için özel bir gün ve bugünün ömür boyu kendilerine mutluluklar getirmesini diliyorum” dedi.