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01 Aralık 2017 12:37

Maltepe’de polis araçlarına taşlı ve sopalı saldırı

Maltepe’de kavga eden grup kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerinin otomobillerine taş ve sopalarla saldırdı.

Maltepe’de polis araçlarına taşlı ve sopalı saldırı

01 Aralık 2017 12:37

Saldırı sonrası araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Maltepe Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kavgayı ayırmak için olay yerine polis ekipleri geldi. Bu esnada kavga eden iki grup kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerinin otomobillerine sopa ve taşla saldırdı.


Saldırı sonrası 2 polis aracında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.




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