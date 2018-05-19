Maltepe’de Ramazan bereketi

Ramazan, Maltepe’ye bereketiyle geldi. İlçenin dört bir yanında kurulan iftar sofralarında, binlerce kişi oruçlarını dualarla açtı. Maltepe Belediyesi, Gülensu Mahallesi’nde kurduğu Sevgi Sofraları’nda vatandaşları ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Gökkaya’nın da katıldığı iftar programında, tiyatro ve sinema sanatçısı Yaşar Ayvacı’nın sunumuyla geleneksel Ramazan eğlencesi gerçekleştirildi. Etkinlikte iftar öncesi Kartal Acar İlahi Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi yapıldı. İftar sonrası geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyülediği programda Neşe-i Muhabbet ekibi de, orta oyunu performansıyla büyük beğeni topladı. Gecede, vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtıldı.

Ardahan ve Çankırılılar iftarda

Maltepe Belediyesi geleneksel mahalle iftarının yanı sıra, Küçükyalı Evlendirme Dairesi’nde Ardahanlılar Derneği üyelerine de bir iftar düzenlerken, Başkan Ali Kılıç, Çankırılılar Derneği’nin Gülsuyu Stadı’nda düzenlediği iftar programına katıldı. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen iftarda konuşan Kılıç, “Ramazan Maltepemize bereket getirdi. Aynı anda birçok yerde iftar sofraları kuruluyor. Bir lokma ekmeğimizi ve muhabbetimizi paylaşıyoruz. Rabbim tutulan tüm oruçları ve dualarımızı kabul eylesin” dedi.

İnanç turları başladı

Ayrıca belediye tarafından Ramazan boyunca düzenlenecek inanç turları da, Fındıklı Mahallesi sakinlerinin katılımıyla başladı. Bu kapsamda Hırka-i Şerif, Eyüp Sultan Camii, Hazreti Yuşa ve Aziz Mahmud Hüdayi türbeleri ziyaret edildi. Duygu dolu anların yaşandığı tur sonrasında, vatandaşlara iftar verildi. Turlar her mahalle için düzenlenecek ve 10 Haziran’da sona erecek.