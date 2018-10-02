Maltepe'de 'sanata evet' dediler

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği kurucusu ve ilk Genel Başkanı, usta oyuncu Tamer Levent ile oyun yazarı, yönetmen Nazif Uslu "Sanata Evet" sloganıyla çıktıkları yolda, Maltepeli sanatseverler ile bir araya geldi.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Sanata Evet, Yaşamın Kaliteleştirilmesinde Sanatın Rolü” isimli söyleşide, sanatın, sadece sanatı yapanların değil, toplumun ortak kültürü olmasının, sanat kavramının bir yaşam biçimi olarak kabul edilmesinin önemine vurgu yapılarak, daha yaşanılır bir dünya için, sanatı, aklı, adaleti hüküm kılmak için 'Sanata Evet' diyoruz denildi.

Sanat eseri, ürün denilen sanatın bir süreç olduğunu ifade eden usta oyuncu Tamer Levent, "Sanat felsefesi bütün insanlarda vardır. Kimi insanlar bunu keşfediyor kimi insanlarda keşfedemiyor. Örneğin doktor ama çok iyi resim yapıyor. Sanat, insanın yaratıcılık sürecidir. Yaratıcılık varsa sanattan söz edebiliriz. Sanat insanın yaşamı ile oluşur, gelişir ve büyür. Eskiden altı sanat dalı vardı, artık sekize çıktı. Sinema ve fotoğraf eklendi. Bu sayı daha da artacak. İnsanın sahip olduğu sanat özelliği sanat eserini, sanat eseri ise insanın sanatçı kimliğinin gelişimini etkiledi" dedi.

“Sanata Evet” projesinin, toplumun kendi sanat duyarlılığını ve farkındalığını geliştirmesine katkı sunduğuna değinen Levent, "Toplumun kendini ifade etmesi ve kendini yönetmesi, birbirini dinlemesi ve anlaması, kişisel gelişim, problem çözme, yaratıcılık, kendi yaşam kalitesini oluşturma, insan hakları konusunda din, dil, ırk ve siyasi düşünce farklılıklarını gözetmeksizin ortak bir algıya sahip olması gerekir. Toplumda bu ortaklığı geliştirmekle ve her insanın kendinde sanatı keşfetme oranının artması ile sanat kavramının kültürleşebileceğine inanıyorum. Bunun topluma özgüven ve mutluluk kazandıracağı, kişilik gelişimini özendireceği bilinen bir gerçek" diye konuştu.

Nazif Uslu ise yaşadığı çevreye daha duyarlı, dinamik, üretken, demokratik kültür oluşturmak, iyiyi, güzeli kurmak için “Sanata Evet” demenin önemli olduğunu söyledi.