Maltepe’de sandık seferberliği

“Sandığa Engelsiz Ulaşım” diyen Maltepe Belediyesi, engelli, hasta ve yaşlı bin 200’den fazla Maltepeliyi, demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirmeleri için sandığa taşıdı. 40 araç, 6 tekerlekli sandalye, 2 engelli hizmet aracıyla görevini oy verme işleminin başladığı saat 08.00’dan itibaren yoğun bir biçimde sürdüren belediye görevlileri, gelen her talebe yetişmeye çalıştılar. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Arama-Kurtarma birimi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda talepler, Halk Masası’nda toplanarak süreç yürütüldü.

Vatandaşlar, belediyenin hizmetiyle ilgili Başkan Ali Kılıç başta olmak üzere, kendilerini unutmayan ve demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirmelerini sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.