Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 16:30

Maltepe’de sandık seferberliği

Maltepe Belediyesi referandum günü, hasta ve yaşlı bin 200’den fazla Maltepeliyi sandığa taşıyarak, oy kullanmalarını sağladı.

Maltepe’de sandık seferberliği

16 Nisan 2017 16:30


“Sandığa Engelsiz Ulaşım” diyen Maltepe Belediyesi, engelli, hasta ve yaşlı bin 200’den fazla Maltepeliyi, demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirmeleri için sandığa taşıdı. 40 araç, 6 tekerlekli sandalye, 2 engelli hizmet aracıyla görevini oy verme işleminin başladığı saat 08.00’dan itibaren yoğun bir biçimde sürdüren belediye görevlileri, gelen her talebe yetişmeye çalıştılar. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Arama-Kurtarma birimi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda talepler, Halk Masası’nda toplanarak süreç yürütüldü.


Vatandaşlar, belediyenin hizmetiyle ilgili Başkan Ali Kılıç başta olmak üzere, kendilerini unutmayan ve demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirmelerini sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:25
  • Güneş :06:14
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:00
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!