Maltepe'de şiir dolu akşam

Maltepe Belediyesi'nin Kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında müzisyen Göktan Güçlü, “Gitme Kal Diyemedim” isimli müzikli şiir dinletisiyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Programda, Türk şiirine ve edebiyatına damgasını vuran Yahya Kemal Beyatlı, Can Yücel, Cemal Süreya, Edip Cansever, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Attila İlhan'ın birbirinden güzel eserlerinden örnekler sunuldu. Güçlü, usta şairlerin unutulmaz şiirlerinin öykülerini, pek bilinmeyen yaşanmış hikayeleri, slayt sunumu, müzik ve sohbet eşliğinde dinleyicilerle paylaştı. Güçlü'ye, müziğiyle Abdullah Can eşlik etti.

Japon denizinde 16 Eylül 1890 yılında tayfuna yakalanarak batan, Türk savaş gemisi Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan askerleri saygıyla anarak, askerler için yazılan şiiri okuyan Güçlü, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı gemiyle çarpışması sonucu batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan askerleri anlatan “Ah Bir Ataş Ver” türküsünü de seslendirdi.