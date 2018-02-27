Maltepe’de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

Olay, 23.00 saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı, İdealtepe Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sonrasında kayganlaşan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GY 7081 plakalı aracın sürücüsü Emine G., İdealtepe Köprüsü’nün ayaklarına çarptı. Kazada sürücü araç içinde sıkışırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Emine G.’yi kurtarmak için uzun uğraş verdi. Kullanılamaz hale gelen araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.