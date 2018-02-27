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27 Şubat 2018 00:06

Maltepe’de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

Maltepe’de kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, köprü ayağına çarptı.

Maltepe’de sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

27 Şubat 2018 00:06


Olay, 23.00 saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı, İdealtepe Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sonrasında kayganlaşan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GY 7081 plakalı aracın sürücüsü Emine G., İdealtepe Köprüsü’nün ayaklarına çarptı. Kazada sürücü araç içinde sıkışırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Emine G.’yi kurtarmak için uzun uğraş verdi. Kullanılamaz hale gelen araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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