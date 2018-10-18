Maltepe'de sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza nedeniyle yaralanan 2 sürücüden 1'i araç içerisinde sıkıştı.

Kaza, Maltepe Fındıklı Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıklı yönünde seyir halinde olan 34 JVL 91 plakalı araç sürücüsü, kontrolünü kaybederek ters şeritten gelen Cem Atabay idaresindeki 34 GM 1419 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Atabay araçta sıkışırken, 34 JVL 91 plakalı araç takla atarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri, sürücü Atabay'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. 45 dakika süren yoğun çalışmaların sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan Atabay ve kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafikte yoğunluğu yaşandı.