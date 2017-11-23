Maltepe’de silahlı iş yeri baskını; 1 yaralı

Yüzleri maskeli gelen 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01:00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 kişi, tekel bayisine gelerek işyeri sahibi Hamdullah A.(32) ile konuşmaya başladı. Sonrasında yanlarında getirdikleri silahla iş yeri sahibine kurşun yağdıran zanlılar yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağ bacağından yaralandığı öğrenilen Hamdullah A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.