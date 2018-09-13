Maltepe'de tiyatro festivali coşkusu

Birbirinden ilginç oyunların sahnelendiği festivalin ilk gününde Büyükbakkalköy mahallesinde sokakta sahnelenen “Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı” adlı çocuk oyunu, büyük ilgi topladı.

Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde perdelerini açtı. Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun gelenekselleşen çocuk oyunu “Güneş Kasabası Sirki” ile perdelerini açan festivalin ilk gün programı göz doldurdu. Ayvalık Sanat Fabrikası tarafından sahnelenen ve 9 yaşında Türkiye'ye yerleşmiş, aslen Suriyeli olan emekli öğretmen Emir ile Suriye'den yakın zamanda savaş mültecisi olarak kaçan dayısının oğlu Vahap'ın Midilli üzerinden İtalya'ya kaçma çabasında iken Türkiye'de geçirdiği süreçte yaşadıklarını anlatan “Petrol ve Sinekler” oyunu da, izleyicileri güldürürken düşündürdü.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Sokağa taşan festivalin ilk gün programında yer alan ve Urla Toprak Sahne Tiyatrosu'nun çocuk oyunu “Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı”, Büyükbakkalköy Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Aileleriyle etkinlik alanına gelen çocuklar, tiyatro öncesi çalınan şarkılarla eğlenirken, Roma'daki olimpiyat oyunlarına katılmayı planlayan Asterix ve Oburix'in keyifli macerasını içeren tiyatro oyununu büyük bir keyifle izledi.

KKTC'li tiyatrocular sahne aldı

Son olarak sahnelenen ve festivale özel davetli olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çatalköy Belediye Tiyatrosu'nun “21:15 Treni” adlı oyunu da, büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Tiyatro Su ekibi adına Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik'in yaptığı, Cenk Gürçağ, İlkşenVaroğlu Atik, Soner Eminağa ve Mehmet Saygıer'in başrollerini paylaştığı oyunda,beklemekten keyif alınması gerektiğinin, anı yaşamanın ve beklenilen zamanın kaliteli geçirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapıldı. Festivale katılan tüm ekipler, Maltepe Belediyesi'nin kendilerine böyle bir fırsatı oluşturmasından ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye kültür-sanat ekibi ve kültür merkezi yöneticilerine teşekkür ettiler.