Maltepe'de tiyatro zamanı

Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali, 5 ülkeden ve Türkiye'nin 7 bölgesinden 23 ekibi, tiyatro sahnesinde buluşturuyor.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan ve Ukrayna'dan tiyatro toplulukları ile Aydın, Ayvalık, Amasra, Bitlis, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Menemen, Samsun, Urla'dan toplam 23 tiyatro ekibini bir araya getirecek.

Hayat sahnede

“Hayat Sahnede” teması ile 12 Eylül Çarşamba günü başlayacak festivalin açılış gününde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat:13.00'da Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun “Güneş Kasabası Sirki” adlı çocuk oyunu, saat: 19.00'da Ayvalık Sanat Fabrikası'nın “Petrol ve Sinekler” isimli oyunu ve saat:21.00'da KKTC Çatalköy Belediye Tiyatrosu'nun “21:15 Treni” isimli oyunu sahnelenecek. Festivalin ilk günü Saat:20.00'da ise Büyükbakkalköy Meydanı'nda Urla Toprak Sahne Tiyatrosu tarafından, “Asterix ile Oburix Tembelliğe Karşı” isimli çocuk oyunu sahnelenecek.