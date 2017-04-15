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15 Nisan 2017 15:28

Maltepe’de ünlü markalara ait ürünler uygun fiyata alıcılarını bekliyor

Maltepe Belediyesi, içerisinde onlarca firmanın yüzde 70’e varan indirimlerinin bulunduğu bir fırsat çadırı açtı.

Maltepe’de ünlü markalara ait ürünler uygun fiyata alıcılarını bekliyor

15 Nisan 2017 15:28

Vatandaşlar marka ürünleri uygun fiyata almanın keyfini yaşadı.


Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Çadır Günleri Festivali”, birbirinden ünlü markaları Maltepelilerle buluşturdu.


4 dönümlük alan üzerine kurulan ve onlarca ünlü markayla, Anadolu’nun yöresel lezzetlerini buluşturan, “Çadır Günleri ve Yöresel Tatlar Festivali”nde vatandaşlar yüzde 70’e varan indirimlerle alışverişin tadını çıkardı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da çadırı ziyaret ederek, ürünleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti. Festival kapsamında Anadolu’nun meşhur yöresel lezzetleri de görücüye çıktı.


Marka ürünleri uygun fiyata Maltepelilere sunmak istediklerini belirten Başkan Kılıç, “Amacımız burada insanların çok ulaşamadığı firmaları vatandaşlarımızın ayağına getirmekti. Anadolu’nun çeşitli kentlerinden yöresel tatlarımızı ve organik ürünlerimizi Maltepe’ye taşıdık. Burada 100’e yakın firma ürünlerini Maltepelilere sunuyor. Mayıs ayına kadar bu çadırlarımız Maltepe Belediyesi’nin karşısındaki organik pazar alanında satışlarına devam edecek. Genel olarak fiyatlar uygun. Her bütçeye göre burada alışveriş yapmak mümkün” dedi.




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