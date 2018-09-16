Maltepe'de usta oyunculara "emek" ödülü

Maltepe'de düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında oyunculuğa yıllarını veren usta sanatçılara, ödüller verildi. Gecede Kurtlar Vadisi dizisinin "Ömer Babası" usta oyuncu Emin Olcay, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Ödül töreni sonrası yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce genç, bando eşliğinde Maltepe sokaklarında renkli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, usta oyunculara emek ödülleri verildi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Kurtlar Vadisi dizisinin ‘Ömer Babası' usta oyuncu Emin Olcay, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülürken, Adnan Biricik, Cem Uslu, Cihat Tamer, Hüseyin Köroğlu, Kimiz Bozkır, Nedim Saban, Tuncer Cücenoğlu ise “Emek Ödülleri”nin sahibi oldu. Bazı sanatçılar ise ödül töreninde duygu dolu anlar yaşadı.

Ödül töreninin ardından ödül alan sanatçılar ile festivale katılan tiyatro ekipleri, kortejler halinde Maltepe Meydanı'ndan Beşçeşmeler Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Tiyatronun yaygınlaştırılması adına düzenlenen yürüyüşe, Gürcistan'dan Sırbistan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Azerbaycan'a kadar birçok yabancı ve yerli tiyatro oyuncusu katıldı. Beşçeşmeler'de ise Anadolu rock müziğin sevilen isimleri Moğollar grubundan Taner Öngür, Serap Yağız ve Kemal Küçükbakkal konser verdi.

“Tiyatroyu sadece salonlara değil; sokak aralarına, gecekondu mahallelerine taşıdık”

Tiyatroyu sadece salonlarda değil, bütün her yerde gösterime sunduklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu yıl ilk defa Maltepe'de 5 ayrı ülkeden yaklaşık 28 oyunun sahnelendiği 1'inci Uluslararası Tiyatro Festivali ile başladık. 12 Eylül de başladık. Dolayısıyla 12 Eylül ile bu hafta sonuna kadar devam edecek 7 günlük bir festivalden söz ediyoruz. Onlarca sanatçıyı Maltepe sınırları içerisinde ağırladık. Sadece salonlara değil; sokak aralarına, gecekondu mahallelerine, parklarımıza, ara sokaklara taşıdık. Çocukların tiyatroya olan ilgisini arttırmaya çalıştık. Müthiş bir ilgi olduğunu görüyoruz. Kültür ve sanata önem vermenin önümüzdeki günlerde çok daha ayrı bir anlam kazanacağı bir süreçten geçiyoruz” diye konuştu.

Kurtlar Vadisi dizisinin ‘Ömer Babasına' Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Tiyatroya olan ilginin toplum tarafından düşük olduğunu belirten ünlü tiyatro sanatçısı Emin Olcay, “Maltepe'de 5-6 sene önce bir atölye açtım, burada sanatçı yetiştiriyoruz. Onun için bana bu ödülü verdiler. Hâlâ daha sahnedeyim. Festival dediğimiz zaman insanlara toplu halde sanat zevkini aşılıyorsunuz. Biz insanların ruhunu güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Bilet 20 lira, iki paket sigara. Ben ruhları güzelleştirmeye çalışıyorum ve bu kadar ucuza ama insanımız gelmiyor. İnsanları yoldan çıkartmaya çalışmıyoruz, ruhları güzelleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Mahallenin Muhtarları dizisinin muhtarına 17 yıl sonra rol aldığı yerde ödül

“Mahallenin Muhtarları” dizisinin çekildiği Beşçeşmeler'de bulunmaktan heyecanlandığını dile getiren sinema oyuncusu Cihat Tamer ise, “92 yılında burada 'Mahallenin Muhtarları' dizisine başlamıştık. İşte burası Beşçeşmeler. O kadar sakin, o kadar sessiz bir yerdi ki rahat çalışabileceğimiz bir yer diye burayı seçmiştik. Fakat şimdi bakıyorum coşmuş millet. Çok güzel olmuş. Ülkemizin her yerinden tiyatrolar gelmiş, Gürcistan'dan, Sırbistan'dan gelmiş genç çocuklar, kendi oyunlarını oynuyorlar. Seyrettik onları, çok güzeldi. Tüylerim diken diken oldu. Uzun senelerdir gelmemiştim. Dizinin biteli yaklaşık 17-18 sene oldu. Çok gururlandım, heyecanlandım. Ama güzel yapmışlar buraları” şeklinde konuştu.