Maltepeli annelere piknik sürprizi

0-12 yaş arası çocuk sahibi olan tüm anne babaların katılabileceği ücretsiz piknikte, satranç, yüz boyama ve maskotlar eşliğinde deney, şarkı, geri dönüştürme, kitap okuma ve oyun atölyeleri ile çocuklar ve velileri eğlenirken, öğrenecek.

Anneler Günü, Maltepe’de piknikle kutlanacak. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla “İstanbul95” projesi kapsamında,“Dolmalar sizden, atölyeler bizden” sloganıyla Büyükbakkalköy’de düzenlenecek piknikte,oyuncak yapımından, geri dönüştürme atölyesine, satrançtan deney atölyesine geniş bir yelpazede katılımcılar renkli bir gün geçirecek. Çeşitli seminerler ve müziklerin de yer alacağı ücretsiz etkinlikte, diyetisyen Nilay Keçeci beslenme semineri verecek ve Uzman Psikolog Nazlı Hasanlar ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 15. İstanbul Bienali kapsamında hazırlanan çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı” çocuklarla birlikte okunacak. Ayrıca Maltepe Üniversitesi’nin katılımıyla, anne çocuk semineri ile çocuk doktoru seminerinin de düzenleneceği piknikte, Kadir Has Üniversitesi’nin geri dönüştürme atölyesi de,etkinliğe renk katacak.

Kılıç’tan davet

Öğle yemeği ve dondurma saatinin olacağı piknik için 12 yaşa kadar çocuğu olan tüm anne-babaları davet eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Annelerimize dolmalar sizden, atölyelerden bizden diyerek pikniğimize davet ediyoruz. Onların hünerli ellerinden çıkan kumanya ve ikramlıklar, pikniğimize geleneksel bir hava katacak. Her birisi çok kıymetli olan sevgili vatandaşlarımız için ne yapsak az. En azından Anneler Günü’nde onlar için bir şeyler yapalım istedik” diye konuştu. Saat 11.00’da başlayacak piknik için muhtarlıklar ve belediye önünden ücretsiz servis kaldırılacak.