Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek öğrenecek

Yaz okulu eğitim programında çocuklar, hem eğlenecek hem de öğrenecek.

"Çocuklarımız, geleceğimizi oluşturacak, yarınlarımıza umut olacak" diyen Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü, çocukların geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi adına Cumhuriyet Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yaz okulunda, 13 dalda eğitim verecek. 2 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında 7-13 yaş arası öğrencilere yönelik oluşturulan eğitim programında çocuklar eğlenerek öğrenecek. Drama, müzik ve resim atölyesi, el sanatları, sihirli bilim, satranç, oyun ve kitap okuma saati, eğlenceli matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce ve değerler eğitimi dersi alacak çocuklar aynı zamanda eğlencenin de tadını çıkaracak.