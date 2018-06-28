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28 Haziran 2018 14:09

Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek öğrenecek

Maltepe Belediyesi düzenleyeceği yaz okuluyla, 7-13 yaş aralığındaki çocuklara 13 dalda eğitim verecek.

Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek öğrenecek

28 Haziran 2018 14:09

Yaz okulu eğitim programında çocuklar, hem eğlenecek hem de öğrenecek.


"Çocuklarımız, geleceğimizi oluşturacak, yarınlarımıza umut olacak" diyen Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü, çocukların geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi adına Cumhuriyet Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yaz okulunda, 13 dalda eğitim verecek. 2 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında 7-13 yaş arası öğrencilere yönelik oluşturulan eğitim programında çocuklar eğlenerek öğrenecek. Drama, müzik ve resim atölyesi, el sanatları, sihirli bilim, satranç, oyun ve kitap okuma saati, eğlenceli matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce ve değerler eğitimi dersi alacak çocuklar aynı zamanda eğlencenin de tadını çıkaracak.




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