Maltepeli engelliler Çanakkale’de

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde tarihe tanıklık eden son Maltepeliler, aileleriyle birlikte giden engelliler oldu.

Nisan ayında başlayan tarih turunun son seferine, Maltepelilerin katıldığı beş otobüsün yanı sıra, Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve ailelerinden oluşan üç otobüs daha katıldı. Maltepeliler kendilerini Eceabat’ta karşılayan rehberleri eşliğinde; Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçip savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı Namazgah ve Hamidiye Tabyası’nı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı, Şahindere Şehitliği’ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı, Meçhul Asker Anıtı’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 57. Piyade Alay Şehitliği’ni, Conkbayırı ve müzeleri ziyaret etti.

Gezi kapsamında, Alçıtepe Hastane Müzesi’ni de gezen Maltepeliler, gerçeğinden ayırt edilmeyecek derecede başarıyla yapılmış balmumu askerlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Büyük zaferin kazanıldığı toprakları evlatlarıyla birlikte gezmenin çok keyifli olduğunu belirten engelli yakınları, “Bizim için kısa mesafe bir yere bile birlikte gitmek o kadar zorken, tarihimizin yazıldığı bu kutsal toprakları gezebilmek, Çanakkale ruhunu hissedebilmek tarifsiz bir mutluluk. Bu imkanı bize sağlayan Ali Başkan’a ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.