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26 Aralık 2017 17:07

Maltepeli engellilerin yeni yıl keyfi

Maltepe Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçedeki engelliler ve aileleri için bir kahvaltı düzenledi.

Maltepeli engellilerin yeni yıl keyfi

26 Aralık 2017 17:07

Çeşitli eğlencelerin yapıldığı ve çekilişlerle çocuklara hediyelerin dağıtıldığı etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yaklaşan yeni yıl öncesi hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. Engelleri daima sevgiyle aşacağız” dedi.


Maltepe’de yaşayan engelliler ve aileleri, düzenlenen yeni yıl eğlencesinde buluştu. Maltepe Belediyesi ve Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları Canan Döner ve Fatma Gökkaya ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Anadolu İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği ile Mutluluğun Adresi Derneği ve çocuklar ile aileleri katıldı.



Gönüllerince eğlendiler


Engelliler için düzenlenen yılbaşı etkinliği, Bahadır Erdoğdu’nun tanıtımının yapıldığı bir sinevizyon gösterisi ile başladı. Kurumun öğrencilerinden Doğuş Hüner, muhteşem sesiyle “Sarı Gelin”, “Koyverdun Gittun Beni” gibi türküleri seslendirirken, müzisyenler eşliğinde düzenlenen eğlence programında engelliler gönüllerince eğlenip, halay çekti. Başkan Ali Kılıç, “Engelliler asla acınacak bireyler değildir. O yüzden Bahadır Erdoğdu’da onlar için eğitim veriyoruz. Ayrıca çok kısa bir süre içerisinde, ‘Üreten Engelliler Merkezimizi’ açıyoruz. Yaklaşan yeni yıl öncesi hepinize mutluluk diliyorum. Engelleri daima sevgiyle aşacağız” dedi. Başkan Kılıç daha sonra, etkinliğe katılanlarla tek tek ilgilenip, fotoğraf çektirdi. Kılıç’a, Mutluluğun Adresi Derneği tarafından plaket takdim edildi.




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