Maltepeli genç piyanist başarılarıyla göz kamaştırıyor

Asan, müzik eğitimini tamamlamak için Almanya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Henüz 19 yaşındaki genç yetenek Utku Asan, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde verdiği konserle izleyenleri büyüledi. Asan'ı dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Utku kardeşim henüz hayatının baharında ve piyanoyla çok küçük yaşta tanışarak yeteneğini keşfetmiş. Burada Utku'yu sanata yönlendiren ailesini de kutlamak istiyorum. Keşke her aile bu kadar bilinçli olabilse. Uluslararası yarışmalarda Maltepemizin adını dünyaya duyuran Utku kardeşimle gurur duyuyorum. Utku eğitimini tamamlamak için Almanya'ya gidecek. Burada, Prof. Dr. Türkan Saylan gibi ömrünü çocukların çağdaş bir eğitim alarak büyümesine adayan bir ismin adını taşıyan kültür merkezimizde, Utku'ya destek olmak için buluştuk. O genç yaşında sadece bizlerin ve Maltepe'nin değil, tüm Türkiye'nin gururu ve umudu oldu. Yolu açık olsun” diye konuştu.

Piyano ile 7 yaşında tanıştı

7 yaşında piyano ile tanışarak yeteneğini keşfeden Asan, ilk resitalini 2012'de Maltepe Üniversitesi'nde verdi. Orkestra ile solist olarak ilk konserini ise, seçmeleri kazanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genç Orkestra ile 2013'te Robert Kolej'de verdi. Bugüne kadar Gümüşlük Piyano Festivali (2012), ‘'İdil Biret ile genç yetenekler konseri'' (2014), İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konseri (2014), Antalya Piyano Festivali ‘'Kamuran Gündemir anısına Genç Yıldızlar konseri'' (2015), Akbank Sanat Piyano Günleri(2015) gibi organizasyonlarda yer alan Asan, Oxford, Ankara (CSO), Antalya, Bodrum ve İstanbul gibi şehirlerde resital ve konserler verdi. 2016'da düzenlenen Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikinci olan Asan, 2017'de Almanya'da düzenlenen ‘'Musical Fireworks'' piyano yarışmasına davet edildi. Bu yarışmada da ikinci oldu.

Eğitim için Almanya'ya gidiyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda Prof. Ece Demirci'den eğitim alan Asan, şimdi ise eğitimini tamamlamak için Almanya'daki “Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main”a yani Frankfurt Müzik Yüksekolu'nda piyanist Prof. Alexej Gorlatch'ın sınıfına gitmeye hazırlanıyor. Genç piyanist için, Hüseyin Sermet, İdil Biret, Gülsin Onay, Lilya Zilberstein, Denis Kozukhin, Herbert Schuch, Muza Rubackyte, Johan Schmidt gibi önde gelen piyanistler de referans oldu. Ünlü piyanist İdil Biret, genç piyanist için şu değerlendirmeyi yaptı; “Utku Asan, müziğin problemlerini hızla kavrayıp, bunları çözebilecek zekaya sahip çok yetenekli genç bir piyanistimizdir. Yorumlarındaki form anlayışı ve doğal farklılık en etkili özelliklerindendir.''