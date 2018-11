Maltepeli gençler çalıştayda buluştu

Maltepeli öğrenciler, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı ve Gençlik Çalıştayı"nda buluştu. Her mahalleye kütüphane, Gençlik Festivali, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi taleplerin öne çıktığı çalıştayda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ben sizin yanınızdayım. Sizlerle birlikte daha yaşanılabilir, daha çağdaş, daha yeşil bir ilçeyi mutlaka inşa edeceğiz” dedi.

Maltepe Belediyesi Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ata'ya Saygı ve Gençlik Çalıştayı"nın moderatörlüğünü gazeteci Özlem Gürses yaptı. İki oturumda gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alev Cömert, Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker ve Avukat Nurhan Demirhan gençlik, eğitim, teknoloji ve güncel siyaset üzerine sunumlar yaptı. Maltepe'de yaşayan ve çeşitli okullarda eğitim gören 500'e yakın öğrencinin katıldığı çalıştayın ikinci oturumunda ise oluşturulan çalıştay gruplarında “Genç dostu kent olmanın ilkeleri, yöntemleri”, “Gençlerin yerel yönetime katılım mekanizmaları”, “İş arayan, çalışan ve girişimci gençlere destek”, “Dezavantajlı gençler için kentsel adalet”, “Gençler için temel ve sürekli eğitim”, “Gençler arası cinsiyet eşitliği”, “Gençler, kültür ve yaratıcılık”, “Gençler için spor ve sağlık” ve “Gençler ve dünyayla bütünleşme” konuları tartışıldı. Çalıştay gruplarının teker teker önerilerini sıraladığı toplantıya gençlerin fikirleri damga vurdu. Kimi öğrenciler her mahalleye kütüphane talebinde bulunurken, kimi engellilerin yaşamsal ve eğitimsel koşullarının iyileştirilmesini istedi. Ayrıca belediyede gençleri temsil eden bir birimin kurulması, gençlik festivali yapılması, bilim ve fuar merkezi açılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, üniversitelere eğitim turları düzenlenmesi, uluslararası çalıştaylara katılma, düzenlenen bu çalıştayın sürekli hale getirilmesi gibi öneriler dile getirildi.

Çalıştayı başından sonuna kadar takip eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tüm önerileri dinledikten sonra kısa bir konuşma yaptı. Gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Kılıç, “Ben Anadolu'nun ücra bir köyünde büyüyüp, eğitim görüp bugünlere geldim. Ben de sizlerden biriyim. Sizlerin ağabeyiyim. Maltepe'yi toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla birlikte yönetmek için yola çıktık. Sizlerden önce kadın çalıştayı yaptık. Kentsel dönüşüm çalıştayı yaptık. Hayvansever dostlarımızın önerilerini aldık. Önümüzdeki günler eğitim çalıştayı da yapacağız. Sizlerden aldığımız talep ve önerileri dikkate alıyor, bu doğrultuda seçim bildirgemizi hazırlıyoruz. Ben her koşulda sizlerin yanındayım. Tüm taleplerinizi not aldım. Kütüphaneleri arttırmak gibi bir projemiz var. Toplumsal eşitlik açısından verdiğiniz mesajlar beni mutlu etti. Yine gençlik festivali önerinizi, sizlerden kuracağımız bir komitenin koordinasyonunda hayata geçireceğiz. Son olarak bu çalıştayların devam etmesini gerçekten istiyorsanız, belediyemizin kapıları siz gençlerimize sonuna kadar açıktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte daha yaşanabilir, daha çağdaş, daha yeşil, daha çevreci, daha güzel bir Maltepe'yi inşa edeceğiz” diye konuştu.