Maltepeli kadınlar Boğaz’a açılacak

Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bütün kadınlarımızı tura bekliyor, Boğaz’ın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin geleneksel Boğaz turları, 18 Haziran’da Bağlarbaşı ve Zümrütevler sakini 600 kadının katılımıyla başlayacak. Çeşitli eğlence ve etkinliklerin düzenleneceği ve ikramlarda bulunulacak turlar, bütün mahallelerde gerçekleştirilecek. Kız Kulesi, İstanbul’un incisi köprüler, tarihi yalılar ve eserlerle kısa bir İstanbul turu yapılacak etkinlikte, rehber, psikolog ve sağlık ekibi de hazır bulunacak. Çay, limonata, sandviç ve dondurma ikramının da yapılacağı turlarda, çocuklar için tekne içine oyun alanı da kurulacak. Etkinliklerde Arzu Akça ile İlknur-Taylan ikilisi de sahne alacak.

Başkan Kılıç’tan davet

19 Temmuz tarihinde sona erecek Boğaz turları ile ilgili bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz tarihten bu yana sürdürdüğümüz ve geleneksel hale getirdiğimiz Boğaz turlarına, bu sene de devam ediyoruz. Kadınların da gezmek hakkı. Daha önce düzenlediğimiz turlarda, senelerdir İstanbul’da yaşayıp Boğaz’ı görmeyen kadınlarımız da vardı. En azından karınca kararınca, bu tür etkinliklerle onları İstanbul’la, İstanbul’u da onlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bütün kadınlarımızı tura bekliyor, Boğaz’ın güzelliklerini görmeye ve felekten bir gün çalmaya davet ediyoruz” dedi.

Nasıl başvurulur?

Cevahir Otel’in karşısındaki Tuz İskelesi’nde hareket edecek tekneler için, muhtarlıklar önünde sabah 08.30 ve öğlen 12.00’da araç kaldırılacak. Tura katılmak ve bilgi almak isteyen kadınlar, 0216 458 99 77 veya 0216 458 99 99 Dahili: 2030, 2049 ve 2052’den Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri’ne başvurabilecek.