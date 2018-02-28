Maltepeli kadınlar çocuklar için örüyor

Örülen hırka, atkı, bere, süveter, bluz, patik ve tulumlar çocuklarla buluşmayı beklerken, belediyeye bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nin “Altın Kızlar”ı, “Yaptığımız bu etkinlikle hem kendimizi gösteriyor, hem de yardıma muhtaç çocuklara yardım eli uzatıyoruz. Onlar bizim de yavrularımız. Çok mutluyuz” dedi.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı ve 50 yaş üstü insanların birbiriyle kaynaşmaları ve sosyalleşmelerini amaçlayan Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nin “Altın Kızlar”ı, örnek bir projeye imza attı. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan merkezdeki kadınlar, ilçede yardıma muhtaç çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında çocuklar için şapka, bere, yelek, hırka, kapüşonlu hırka, atkı patik, süveter, bluz, bebek tulumu, çorap gibi giysiler ördü. 30 üyenin katılarak destek verdiği projede üretilen giysiler, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.

Dayanışma güçlenecek

Çocuklar için yapılan bu etkinliğe katılan Zübeyde Karakütük, yardıma muhtaç çocuklar için bir şeyler örmenin ve onlarla dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Bir diğer katılımcı Safiye Topaloğlu da, bu etkinliğin dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, herkesin etkinliğe katkı sunduğunu ve özellikle örme işlemine katılamayan diğer üyelerin de, dışarıdan bir şeyler alarak çocuklara destek sunduğunu söyledi. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürü Nilgün Sevdiren ise projeyi ciddi bir biçimde sahiplendiklerini ifade ederek, genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla, tüm Maltepelilerle dayanışmayı ve sevgiyi güçlendireceklerini söyledi.